Kings League | bilanci in crescita con social e Gen Z il torneo di Piqué è la nuova frontiera dell' entertainment sportivo

Il torneo di Piqué, parte della Kings League, registra numeri record sui social media e tra i giovani della Generazione Z. Le partite attirano milioni di visualizzazioni online, con un coinvolgimento crescente su piattaforme come TikTok e Instagram. La partecipazione di squadre e giocatori noti, combinata a contenuti virali, ha contribuito a espandere il pubblico, portando a un aumento delle entrate e a un nuovo modello di intrattenimento sportivo.

Roma, 28 luglio 2026 – Il calcio tradizionale sta attraversando una delle crisi d'identità ed economiche più complesse della sua storia moderna. Mentre le principali leghe europee combattono con bilanci in profondo rosso, monte ingaggi insostenibili e una dipendenza quasi patologica da diritti televisivi ipertrofici ma in fase di stagnazione, la Gen Z esprime nuove abitudini di consumo. L'attenzione degli utenti più giovani è sempre più frammentata, abituata a ritmi serrati, interattività immediata e linguaggi visivi propri delle piattaforme di streaming. In questo scenario di frattura tra domanda e offerta si è insediata la Kings League, il fenomeno ideato da Gerard Piqué con la sua società di investimenti Kosmos e supportato da alcuni tra i più influenti content creator e streamer del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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