Kim Novak' s Vertigo - la donna che visse due volte recensione | Il ritratto intimo di una figura fiera

Kim Novak, attrice di Hollywood ritiratasi dalle scene, viene descritta in modo intimo e delicato in questa recensione. Il testo evidenzia il suo ritiro dalla recitazione e la scelta di vivere seguendo le proprie regole. La narrazione si concentra sul ritratto personale e profondo della figura, senza approfondire dettagli biografici o aspetti artistici specifici.

Un ritratto intimo, delicato, ma profondo di Kim Novak, la grande attrice di Hollywood ritiratasi dalle scene per vivere secondo le proprie regole. 1 settembre 2025, Mostra del Cinema di Venezia: Kim Novak riceve il Leone d'Oro alla carriera, per essere "assurta al ruolo di Diva senza avere l'intenzione" oltre a esser stata "una delle protagonista più amate di un'intera stagione del cinema hollywoodiano", muovendosi in un "sistema che l'attrice non ha mai smesso di criticare, scegliendo i suoi ruoli e anche il suo nome". Un riconoscimento prezioso, doveroso, meritato, per una star che ha ottenuto l'apprezzamento di alcuni dei più importanti autori americani e che ha lasciato un segno indelebile, anche dopo aver abbandonato premauturamente le scene. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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KIM NOVAK'S VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | TRAILER

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