The Doors e Jim Morrison | l’uomo che visse due volte

Il film su The Doors e Jim Morrison lascia una forte impressione, alternando momenti di turbamento e ammirazione. La narrazione si concentra sulla figura del cantante e sulla band, senza approfondire aspetti personali o legali. La pellicola evidenzia le performance artistiche e l’atmosfera degli anni ’60, offrendo uno sguardo sulla scena musicale di quel periodo. La produzione si concentra sugli aspetti visivi e sonori, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Non sempre si ricorda quando si è visto un film per la prima volta. Più spesso si ricorda l’esperienza che ha lasciato. The Doors è uno di quei film in cui resta impressa la sensazione di oscillare tra turbamento e ammirazione. La possibilità di conoscere più da vicino Jim Morrison, un artista così amato, contribuisce certamente al coinvolgimento. Ma c’è qualcosa di più, qualcosa che raramente accade davanti a un biopic. Si ha quasi l’impressione di vivere un’allucinazione: di vedere davvero Jim Morrison rivivere sullo schermo, come se si raccontasse direttamente allo spettatore. Rivedendo il film a distanza di anni, quella stessa sensazione riaffiora e porta a interrogarsi sul perché. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Dangerous Way Jim Morrison Actually Lived

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