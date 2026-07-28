Kate Middleton e William sono genitori presenti e attenti, ma ci sono alcuni argomenti che evitano di discutere con il loro figlio più grande, George. Questo tema rimane un tabù tra loro, anche se il marito di Kate, Mike Tindall, ha affrontato l’argomento in pubblico. La conversazione riguarda un argomento delicato che i genitori preferiscono non affrontare con il ragazzo, ormai in età di crescita, ma nessuna discussione è mai stata ufficialmente confermata.

Kate Middleton e William sono genitori premurosi, presenti e attenti. Ma di certi argomenti è sempre difficile parlare coi figli, specialmente quando raggiungono un’età in cui non sono più bambini ma nemmeno sono adulti. Proprio come il loro primogenito George che a 13 anni appena compiuti è appena entrato nella adolescenza. Kate Middleton, l’argomento che non riesce ad affrontare con George. Le relazioni sentimentali e le prime esperienze sessuali non sono più un tabù oggi. E certo non creano problemi a Kate Middleton. Forse un po’ di imbarazzo, ma da mamma ed esperta dell’infanzia, sicuramente avrà già affrontato la questione con George. Anche perché il secondo in linea di successione al trono si appresta a lasciare i genitori il prossimo settembre, quando inizierà a frequentare l’Eton College. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, l’argomento tabù che nessuno osa affrontare con George. Tranne Mike Tindall

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