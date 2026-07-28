Juventus risolti tutti i dettagli per la cessione di Openda | le cifre

La Juventus ha finalizzato la cessione di Lois Openda in prestito. La trattativa si è chiusa con successo, e sono stati definiti tutti i dettagli economici. La società ha comunicato le cifre dell’accordo, che prevedono il trasferimento temporaneo dell’attaccante. La cessione permette di fare spazio nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. La trattativa si è conclusa senza ulteriori complicazioni.

Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Lois Openda. Arrivato a Torino nell’estate 2025, il belga non ha reso secondo le aspettative faticando a trovare la continuità di rendimento e lo spazio desiderato nello scacchiere di Luciano Spalletti, che l'ha escluso dal suo progetto. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia, la notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione di Openda, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Kolo Muani sempre in pole. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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