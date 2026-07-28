Juventus risolti tutti i dettagli per la cessione di Openda | le cifre e i dettagli

La Juventus ha concluso l’accordo per il trasferimento di Lois Openda in prestito. La società ha definito tutti i dettagli economici dell’operazione, senza comunicare le cifre precise. Openda, attaccante, lascia il club torinese mentre la squadra cerca nuovi giocatori per la prossima stagione. La cessione si inserisce in un piano di rinnovamento della rosa, con l’obiettivo di fare spazio a nuovi arrivi. La formula del trasferimento e le condizioni contrattuali sono state ufficializzate, ma i dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Lois Openda. Arrivato a Torino nell’estate 2025, il belga non ha reso secondo le aspettative faticando a trovare la continuità di rendimento e lo spazio desiderato nello scacchiere di Luciano Spalletti, che l'ha escluso dal suo progetto. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia, la notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione di Openda, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Kolo Muani sempre in pole. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Juventus, risolti tutti i dettagli per la cessione di Openda al Lione. Prestito secco a circa 3M, ingaggio pagato dai francesi. Firma a breve. @sportmediaset x.com

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