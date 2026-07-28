Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Below, miniserie in sei episodi firmata dallo showrunner Jesse McKeown e interpretata da Josh Hartnett. La produzione — che farà il suo debutto in anteprima mondiale il 10 settembre aprendo la sezione Primetime del Toronto International Film Festival 2026 (TIFF) — approderà poi in streaming su Netflix l’8 ottobre. La storia ruota attorno a Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescatore dal cuore grande ma ostinato, ancora perseguitato dalla misteriosa morte del padre avvenuta decenni prima. Quando un’identificata e reale creatura marina inizia a terrorizzare la sua piccola comunità nella provincia di Terranova (Newfoundland), Calvin si batte per tenere uniti i suoi cari. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Josh Hartnett a caccia di un mostro marino nella nuova serie fittissima di mistero di Netflix

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