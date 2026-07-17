Below | la nuova serie Monster con Josh Hartnett in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita di Below, una nuova serie MonsterMistery ambientata in Canada. Il debutto sulla piattaforma di streaming è previsto per il prossimo 8 ottobre. La vicenda si svolge in una remota cittadina di pescatori a Terranova (Newfoundland), location in cui si sono tenute anche le riprese principali per restituire il realismo e l’atmosfera rigida del territorio. La narrazione ruota attorno a Calvin Penney (interpretato da Josh Hartnett), un pescatore locale segnato da difficoltà personali e dal trauma mai superato della morte del padre, avvenuta in circostanze mai chiarite. La routine della comunità viene interrotta dall’apparizione di una sconosciuta e pericolosa creatura marina. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Primo sguardo a Below una nuova serie thriller con Josh Hartnett e Charlie Heaton. La serie segue un pescatore che lotta per proteggere la sua comunità quando una creatura marina terrorizza la loro remota cittadina. In uscita l'8 ottobre su Netflix. x.com

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