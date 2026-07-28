John Cena e la sua confessione choc sulla testa rasata | il retroscena segreto dell’operazione di 13 ore

John Cena ha rivelato di aver subito un’operazione di 13 ore per rimuovere un tumore alla testa. La procedura è stata lunga e complessa, ma l’atleta ha deciso di condividere pubblicamente il retroscena. La sua testa è stata rasata durante il trattamento. Cena ha spiegato di aver affrontato l’intervento senza nasconderlo, sottolineando che si è trattato di un momento difficile ma necessario.

John Cena non è tipo da mezze misure. Lo sanno bene i fan della WWE che per anni lo hanno visto dominare il ring con una presenza fisica imponente e un carisma che travalicava i confini del wrestling. Ma c’è una battaglia che l’ex campione mondiale ha combattuto lontano dai riflettori, tra le mura di uno studio medico in Georgia, e che solo di recente ha deciso di raccontare senza filtri: quella contro la perdita dei capelli. Durante il San Diego Comic-Con del 25 luglio, Cena ha rivelato alla rivista People di essersi sottoposto a ben due trapianti di capelli, per un totale complessivo di oltre 20 ore trascorse sul lettino operatorio. Non si... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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SHOCKING CONFESSION: John Blaze of Scarecrow Reveals I Feel Forgotten The Andrew Eborn Show

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