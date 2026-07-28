Il commissario tecnico della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il presidente della federazione ha stabilito una linea ferma, mantenendo la guida tecnica nonostante le recenti sconfitte e la mancata qualificazione ai Mondiali. La federazione si trova in una fase di divisione interna, con tensioni tra le diverse componenti. La squadra riprenderà gli allenamenti a settembre, con l’obiettivo di ricostruire e prepararsi alle prossime competizioni.

Roberto Mancini sarà il ct dell’Italia che a settembre proverà a ripartire dalle macerie della terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Dopo il caos su Andrea Pirlo, incassate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo che non accettavano un nome diverso rispetto all’ex compagno di mille battaglie al Milan, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha deciso di fare di testa sua. Si torna al piano originario, quello che era stato indicato come maggiormente probabile già nel momento della candidatura e poi elezioni di Malagò a capo del calcio italiano. E’ stato lui a dichiarare al Consiglio della Figc la sua scelta: “Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct: aspettiamo la firma”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Italia, il ct è Roberto Mancini. Malagò impone la sua linea alla Figc spaccata

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Temi più discussi: Ct Italia, Mancini favorito per la panchina della Nazionale. Conte sullo sfondo; Ct Italia, il prescelto è Pirlo: perché Maldini e Leonardo adesso vogliono lui e non Conte o Mancini; Italia, che succede adesso: Mancini torna avanti, Conte sullo sfondo. Tutti gli scenari verso il nuovo ct; Torna in pole Mancini come ct, con Ranieri come dt. Alla Serie A piace Conte.

HERE WE GO: Roberto #Mancini è il nuovo CT dell’Italia. @FabrizioRomano x.com

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