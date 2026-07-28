Sui social è stato diffuso un video attribuito all’Iran in cui vengono fornite indicazioni su come uccidere la First Lady degli Stati Uniti. Nel video si elencano le modalità e i luoghi per compiere un’azione violenta contro di lei. La diffusione di questo materiale ha generato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla diffusione di contenuti violenti online. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi contro la diffusione del video.

Sui social è apparsoun video shock attribuito all’Iran nel quale si elencano le “istruzioni” su dove poter uccidere la First Lady, Melania Trump. Il filmato, realizzato quasi completamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale si intitola “Where to kill Melania?” e indica ai “global fighter”i negozi preferiti della moglie del presidente degli Stati Uniti, dove la First Lady può probabilmente fare shopping a New York. Si passa dai grandi magazzini Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avanue a Dior e Dolce e Gabbana. Il video si presenta in vero stile da spionaggio e mostravarie ipotesi e ipotetiche situazioni per un attacco contro la moglie di The Donald, tra i quali anche l’utilizzo di agenti nervini per avvelenare gli abiti potenzialmente acquistati da Melania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ildifforme.it - Iran, il video shock che prende di mira la First Lady: “Dove uccidere Melania?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran SHOCKS the World: Targeting the Abraham Lincoln Aircraft Carrier Boasted by America!

Notizie e thread social correlati

“Dove uccidere Melania”, un video choc sul web prende di mira la First Lady e il figlio BaronUn video diffuso online mostra scene violente e minacce rivolte alla First Lady e al figlio Baron, attribuito a gruppi iraniani.

«Dove uccidere Melania Trump», le immagini da brividi dall’Iran con i luoghi che frequenta davvero la first lady e il figlio Barron – Il videoUn video attribuito all’Iran circola sui social, mostrando luoghi di New York frequentati da Melania Trump e suo figlio Barron.

Si parla di: Iran, video shock della propaganda: Ecco come uccidere Melania e Barron Trump.

Melania Trump nel mirino dell'Iran: il video shock con le istruzioni per ucciderlaMelania Trump nel mirino dell' Iran . Un video shock attribuito a Teheran circola sui social con le istruzioni su dove uccidere la first lady. Where to ... gazzettadelsud.it

Dove uccidere Melania?, la First Lady finisce nel mirino dell'IranUn video shock attribuito a Teheran circola sui social con le 'istruzioni' su dove uccidere la First Lady — 'Where to kill Melnia' chiama all'azione i global fighter e indica loro alcuni dei negozi ... cdt.ch