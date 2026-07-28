Un video diffuso online mostra scene violente e minacce rivolte alla First Lady e al figlio Baron, attribuito a gruppi iraniani. Il filmato, intitolato “Where to kill Melania”, include immagini e messaggi intimidatori. Dopo le minacce rivolte all’ex presidente, questa nuova minaccia si rivolge direttamente alla famiglia dell’ex mandatario. Le autorità sono state informate e stanno verificando l’origine del video. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Roma, 28 luglio 2026 - Dopo Donald Trump anche Melania e il figlio Baron finiscono nel mirino di Teheran con un video choc: “Where to kill Melania”, attribuito ad ambienti iraniani. Il filmato è più che una minaccia alla First Lady, è un invito ai "global fighter" ad ucciderla, con indicando come e dove farlo. Il Secret Service non commenta . Per il Secret Service, che è a conoscenza del video ma si è limitato a dire che "indaga su tutto quello che può essere percepito come un pericolo", è un problema in più visto che il tycoon è già il primo della lista di Teheran fin da quando gli Stati Uniti uccisero con un drone a Baghdad Qasem Soleimani, l’importante capo della Forza Quds delle Guardie della Rivoluzione iraniane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Dove uccidere Melania”, un video choc sul web prende di mira la First Lady e il figlio Baron

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