Cinque mesi dopo l'inizio della crisi tra Stati Uniti e Iran, si può osservare che non ci sono stati cambiamenti significativi nelle relazioni tra i due paesi. Le tensioni sono rimaste alte, ma non si sono tradotte in azioni militari o accordi concreti. Le sanzioni economiche continuano a influenzare l'economia iraniana, mentre le comunicazioni tra le parti sono rimaste limitate. La situazione rimane bloccata, senza sviluppi rilevanti.

Cinque mesi rappresentano un periodo sufficiente per valutare gli effetti di una crisi internazionale. Nel caso della guerra tra Stati Uniti e Iran, il bilancio appare oggi piuttosto chiaro: il Medio Oriente è profondamente cambiato sotto molti aspetti, ma il principale obiettivo strategico perseguito da Washington sembra essere rimasto irraggiungibile. È questo il paradosso con cui l’amministrazione Trump deve confrontarsi. Gli unici settori che hanno ottenuto un evidente vantaggio economico sono stati quello finanziario-speculativo, quello industriale della difesa e quello energetico della vendita di prodotti raffinati, dal gas alla benzina. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Iran, cinque mesi dopo: tanto rumore per nulla? L’analisi di Castellaneta

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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