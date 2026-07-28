Una donna e il suo cane sono stati investiti da un furgone mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Dopo l’incidente, il conducente del veicolo è scappato senza fermarsi. La donna e l’animale sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La polizia sta cercando il conducente, descritto come colpevole di aver abbandonato la scena senza prestare soccorso. La ricerca del veicolo e del conducente è ancora in corso.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali A Rassina una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al proprio cane quando è stata investita da un furgone. La donna è riuscita a salvarsi. Per l’animale, invece, non c’è stato niente da fare. Il conducente del mezzo, dopo l’impatto, avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi, applicando alla lettera il moderno codice della strada per vigliacchi: investi, scappa e spera che nessuno abbia visto nulla. L’incidente è avvenuto mercoledì 22 luglio nella frazione di Rassina, nel comune di Castel Focognano. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone si sarebbe poi diretto verso Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Investe donna e cane sulle strisce, poi scappa: cercasi conducente, possibilmente dotato anche di coscienza

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