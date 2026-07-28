Inter la manica èda record | chiuso l' accordo con BBVA è il più ricco del calcio italiano

L'Inter ha concluso un accordo con BBVA per la sponsorizzazione sulla manica del proprio kit, stabilendo il record per il contratto più ricco mai siglato da un club di Serie A. La firma rappresenta un nuovo traguardo nel calcio italiano, confermando l'importanza commerciale del club e la rilevanza della partnership con la banca. L'intesa riguarda esclusivamente la sponsorizzazione sulla manica della maglia ufficiale.

La firma sul contratto tra Inter e BBVA segna un record per il calcio italiano. Si tratta infatti della sponsorizzazione di manica più ricca mai sottoscritta da un club di Serie A. Con questo accordo i campioni d’Italia completano gli slot commerciali della maglia prodotta da Nike, già occupati dal main sponsor Betsson (30 milioni di euro a stagione) e dal back sponsor U-Power (5,5 milioni). La partnership annunciata oggi fa compiere un deciso balzo in avanti alla sleeve nerazzurra. Se il precedente accordo con Gate.io valeva 6 milioni di euro a stagione, quello con BBVA è stimato nell’ordine di 8,5 milioni. Per avere un termine di paragone, l’accordo tra Milan e Msc vale 5 milioni di euro a stagione, così come quello tra Juventus e WhiteBit; Napoli-Dongfeng si ferma a 4 milioni, mentre Roma-Wizz Air a 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Gazzetta.it - Inter, la manica è...da record: chiuso l'accordo con BBVA, è il più ricco del calcio italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrew Tate Arrestato a Miami: Cosa Sta Succedendo Davvero | RUVIDO 366

Notizie e thread social correlati

L’Inter ha un nuovo sponsor di manica: ufficiale la partnership con BBVA. Sarà l’accordo più remunerativo della Serie AL’Inter ha annunciato ufficialmente la firma di un nuovo contratto di sponsorizzazione sulla manica della maglia con una banca internazionale.

Maglia Inter, accordo chiuso per il nuovo sponsor di manica: sarà il più ricco della Serie AL’Inter ha concluso un accordo per lo sponsor di manica sulla nuova maglia, che genererà ricavi superiori a quelli di qualsiasi altro club di Serie A.

Temi più discussi: ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, domani lo sponsor di manica. E Betsson lascerà nel...; ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, in arrivo sponsor di manica: accordo più alto in Italia; JOHN STONES ALL'INTER, È FATTA: CIFRE E DETTAGLI DELL'OPERAZIONE; GdS - Inter, il primo obiettivo diventa Romero. Caccia alla formula giusta.

BBVA nuovo sponsor di manica Inter Ricci: La nostra ambizione è costruire partnership capaci di generare valore concreto, non solo per i brand, ma soprattutto per le persone. In BBVA abbiamo trovato molto più di un partner: un’azienda che condivide l x.com

UFFICIALE - BBVA è il nuovo sponsor di manica dell'Inter. Non solo: nelle giovanili sarà...Con questo accordo, BBVA diventa Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends ... msn.com

BBVA è il nuovo sleeve sponsor dell’Inter: ufficiale l’accordoL'Inter ufficializza l'accordo con BBVA come nuovo sleeve sponsor. La banca spagnola sarà partner di tutte le squadre nerazzurre. passioneinter.com