Inter il blitz clamoroso | in difesa arriva il big Stones a parametro zero

Da liberoquotidiano.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha annunciato l’ingaggio di John Stones, difensore inglese di 32 anni, a parametro zero. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti all’anno. L’accordo è stato definito nelle ultime ore, rafforzando il reparto difensivo della squadra. Stones arriva dopo aver terminato il suo precedente contratto e si unirà ai nerazzurri a breve.

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L’Inter ha piazzato il colpo in difesa. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con John Stones (32 anni). Il difensore inglese ha accettato un contratto biennale a circa 4 milioni netti a stagione. I nerazzurri avevano avviato i contatti per il calciatore (reduce dal terzo posto al Mondiale con la nazionale inglese) e rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al Manchester City, e hanno così anticipatola concorrenza di alcuni club di Premier, ma anche della Juventus. Altro colpo chiuso è il passaggio di Santiago Castro (21) dal Bologna alla Roma. Il giocatore classe 2004 lascerà gli emilinai per trasferirsi alla corte di Gasperini (oggi le visite mediche): operazione da 35 milioni di euro più bonus oltre al 10% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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