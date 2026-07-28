L’Italia ha circa 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti, rispetto a una media europea di 8,9. Al giugno 2026, ci sono 464.193 iscritti all’Albo unico Fnopi. La distribuzione varia molto tra le diverse aree del Paese, con alcuni territori che registrano solo 86,2 infermieri ogni 10.000 abitanti.

L’Italia conta 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti, sotto la media europea di 8,9, con 464.193 iscritti all’Albo unico Fnopi (giugno 2026) e forti divari territoriali: dai 86,2 ogni 10.000 residenti del Lazio ai 52,2 della Campania. Ma a colpire sono anche altri numeri: uno stipendio medio di circa 32,4mila euro contro i 39,8mila della media Ocse; un’età media di 45 anni con crescente rischio di ricambio generazionale. E una fuga verso l’estero di circa 5.770 professionisti nel 2025, diretti soprattutto verso Regno Unito (44%) e Svizzera (24%), in cerca di retribuzioni e carriere più competitive. Le ragioni della carenza di infermieri. Insomma, la carenza infermieristica in Italia è il sintomo di un’inefficienza strutturale del mercato del lavoro, oltre che un’emergenza numerica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infermieri in via di estinzione? L’Eurispes e le ragioni della carenza

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