Infantino ha corrotto Trump? Il Congresso Usa apre un’indagine

Il Congresso degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su Gianni Infantino, presidente della Fifa, chiedendo documenti relativi ai possibili legami tra la federazione calcistica e Donald Trump. Jamie Raskin, rappresentante democratico e membro della Commissione Giustizia della Camera, ha richiesto la consegna di documenti per chiarire eventuali rapporti tra Infantino e l’ex presidente degli Stati Uniti. La richiesta si inserisce in un’indagine più ampia sui rapporti tra figure del calcio e l’ex presidente americano.

Jamie Raskin, massimo esponente democratico della Commissione Giustizia della Camera Usa, ha avviato un’indagine su Gianni Infantino, richiedendo documenti in grado di fare luce sui legami tra la Fifa e Donald Trump. Raskin, spiega il Guardian, ha chiesto al dirigente svizzero di fornire tutti i documenti e le comunicazioni relativi a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché i registri degli accessi agli uffici di rappresentanza che l’organo di governo del calcio mondiale ha aperto nella Trump Tower di New York a luglio del 2025. Fissando il 9 agosto come termine per la consegna dei documenti, ha inoltre sollecitato un’ audizione di Infantino davanti al Congresso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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