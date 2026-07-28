Infantino e la lettera al miele | Trump ha comandato

Il presidente della Fifa ha pubblicato un lungo discorso di 83 righe, pari a 6.174 battute, sul sito ufficiale e sui social dell'organizzazione. Il testo, della durata di circa dieci minuti di lettura, è stato scritto da Infantino e si presenta come un intervento estenuante, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del messaggio.

Ottantatré righe, 6.174 battute, 10 minuti di lettura: Gianni Infantino, il presidente della Fifa, ha scritto un discorso estenuante e l’ha pubblicato sul sito e sui canali social del supremo ente calcistico. Il senso del messaggio a reti unificate si può sintetizzare così: noi siamo i buoni, siamo una “squadra fortissimi” (Checco Zalone style), abbiamo organizzato un Mondiale bellissimo, in cui tutto è filato liscio, e voi, soprattutto voi giornalisti armati di tastiere, telecamere e microfoni, siete i cattivi, i critici in servizio permanente e avete raccontato falsità. A un certo punto della lettura ci aspettavamo che Infantino e i suoi “ghost writers”, coloro che lo hanno aiutato a vergare il papiro, tendessero la mano ai reprobi, agli odiatori, agli “haters” come si dice in inglese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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