Indossa il niqab e ritira il premio per l’inclusione femminile a Westminster | l’assurdo caso di Khadija Patel

Notizia in breve

Una donna si è presentata a Westminster Palace per ritirare il British Citizen Award indossando un niqab nero. La vincitrice ha mantenuto il velo anche durante la cerimonia, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento si è svolto senza incidenti, ma ha suscitato discussioni sui limiti tra rispetto culturale e norme di sicurezza. La donna ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno in ambito di inclusione femminile. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla partecipazione o alle motivazioni del suo gesto.