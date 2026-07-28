Indossa il niqab e ritira il premio per l’inclusione femminile a Westminster | l’assurdo caso di Khadija Patel
Una donna si è presentata a Westminster Palace per ritirare il British Citizen Award indossando un niqab nero. La vincitrice ha mantenuto il velo anche durante la cerimonia, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento si è svolto senza incidenti, ma ha suscitato discussioni sui limiti tra rispetto culturale e norme di sicurezza. La donna ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno in ambito di inclusione femminile. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla partecipazione o alle motivazioni del suo gesto.
Khadija Patel, questo il nome della vincitrice del British Citizen Award, che si è presentata a ritirare il premio con un lungo niqab nero al Westminster Palace. E menomale che la giovane musulmana di Boston, sobborgo di Great Manchester, è anche la fondatrice del Krimmz Girls Youth Club, un’organizzazione che sarebbe impegnata a sostenere «l’emancipazione delle giovani donne». Ma in diversi Paesi mediorientali l’oppressione è rappresentata proprio dall’obbligo di indossare il velo: basti pensare alle rivolte in Iran delle ragazze e anche delle donne adulte, che nei mesi scorsi sono scese in piazza per protestare contro il regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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