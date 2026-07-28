Il Milan e il Fenerbahçe si sono incontrati questa mattina a Milano per discutere del trasferimento di Rafa Leao. L'incontro, definito interlocutorio, è stato con Cihan Kamer, emissario turco del club. La riunione ha avuto l’obiettivo di valutare le condizioni per un possibile trasferimento a Istanbul. La trattativa proseguirà e si riaprirà ad agosto.

Il Milan e il Fenerbahçe si sono incontrati questa mattina per parlare di Rafa Leao. Come è stato il meeting? Interlocutorio, diciamo. L’incontro a Milano è stato con Cihan Kamer, emissario del Fener arrivato ieri dalla Turchia, ed è servito per capire a quali condizioni Leao si potrebbe trasferire a Istanbul. Il Milan chiede una somma vicina ai 50 milioni, il Fenerbahçe non ha fatto offerte e attende. Che cosa? La Champions League, intanto. Domani sera il Fener giocherà contro il Gornik Zabrze nel ritorno del secondo turno preliminare, dopo aver vinto 1-0 l’andata in Turchia. Seguiranno l’eventuale terzo turno preliminare contro (al 90%) lo Sturm Graz e l’eventuale playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Incontro interlocutorio Milan-Fenerbahçe per Leao. Se ne riparlerà ad agosto

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