Il Milan ha disputato la prima amichevole estiva con un punteggio di 2-2, senza Rafael Leão in campo. Il giocatore portoghese, ancora in vacanza dopo i Mondiali 2026, si unirà alla squadra mercoledì prossimo. Nel frattempo, un commento di un ex calciatore ha criticato duramente Leão, affermando che lascerà il club per il Fenerbahçe e che non lo rimpiangerà.

Finalmente si torna a vedere il Milan sul campo: 2-2 nella prima amichevole dell'estate rossonera. Non è sceso in campo Rafael Leão: il portoghese è ancora in vacanza dopo i Mondiali 2026 e raggiungerà il gruppo squadra il prossimo mercoledì. promowebappSull'attaccante portoghese circolano da mesi voci di mercato importanti: il numero 10 del Milan è destinato a partire, anche se in questo momento non ci sono offerte al club. Le mete preferite di Rafael Leão e l'ombra della Turchia. La pista più probabile? In questo momento sembrerebbe essere la Turchia con il Galatasaray e il Fenerbahçe molto interessati al portoghese. Da capire se Leão... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calamai durissimo: "Sta per salutarci Leão. Una delusione. Se ne vada al Fenerbahçe. Non lo rimpiangerò"

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