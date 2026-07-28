Incidenti stradali a Napoli calano i morti ma aumentano sinistri e feriti | i dati ACI-Istat
Nel 2025 a Napoli si sono verificati 2.670 incidenti stradali, con 27 morti e 3.330 feriti. I decessi sono calati del 22,9%, mentre sono aumentati i sinistri e le persone coinvolte.
Nel 2025 registrati nel capoluogo 2.670 incidenti stradali, con 27 vittime e 3.330 feriti. I decessi diminuiscono del 22,9%, mentre crescono sinistri e persone coinvolte. Preoccupa l’aumento della mortalità sulle strade extraurbane. Diminuiscono le vittime, ma aumentano gli incidenti e i feriti. È il quadro che emerge per Napoli dall’ultimo rapporto ACI-Istat sulla sinistrosità stradale relativo al 2025. Nel territorio comunale sono stati registrati 2.670 incidenti, nei quali hanno perso la vita 27 persone e altre 3.330 sono rimaste ferite. Rispetto al 2024, il numero dei morti è diminuito del 22,9%. Sono invece aumentati del 5% i sinistri e del 2,1% i feriti. 🔗 Leggi su 2anews.it
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