Un incendio nella metropolitana di Barcellona ha causato l’evacuazione di numerosi passeggeri e l’intervento di soccorritori. Cinque vetture sono state coinvolte, con fumo che si è diffuso nei tunnel e sui mezzi. Almeno 39 persone sono state trasportate in ospedale per controlli. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di emergenza, che hanno gestito la situazione e accompagnato i feriti.

Un incendio nella metropolitana di Barcellona ha provocato momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di lunedì. Il rogo, sviluppatosi sulla linea elettrica, ha diffuso una fitta coltre di fumo nei tunnel e nei convogli, rendendo necessaria l’evacuazione dei passeggeri e l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Il bilancio dell’emergenza è di 39 persone trasportate negli ospedali cittadini e in quattro Centri di assistenza primaria d’urgenza, dove sono state sottoposte ad accertamenti dopo aver inalato fumo. In totale sono state assistite 137 persone: secondo le informazioni disponibili, nessuno risulta in gravi condizioni. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incendio nella metropolitana: 39 persone in ospedale, evacuati

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