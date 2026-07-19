Un incendio si è sviluppato questa mattina al IX livello F di un ospedale a Chieti. Un addetto antincendio ha notato le fiamme e ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto. Per motivi di sicurezza, sono stati evacuati i pazienti presenti al momento nell’area interessata. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre complicazioni legate all’incidente. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

Un incendio si è sviluppato oggi all’ ospedale di Chieti. Un addetto antincendio ha notato alcune fiamme al IX livello F e ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la direttrice medica di presidio, Manuela Di Virgilio, e il r esponsabile della sicurezza, Rocco Mangifesta. Le fiamme hanno interessato un corridoio a servizio di alcuni ambulatori, in un’area non operativa nella giornata festiva. A scopo esclusivamente precauzionale, i pazienti dell’osservazione breve, situata al livello sottostante, sono stati temporaneamente trasferiti in un’altra ala dell’ospedale, poiché l’odore del fumo si era propagato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Incendio all’ospedale di Chieti: pazienti evacuati per precauzione

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