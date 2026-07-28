Alle prime luci dell’alba, un incendio ha provocato fiamme alte circa cinque metri e una colonna di fumo nero che si è sollevata nel cielo, visibile a distanza di diversi chilometri. La colonna di fumo si è alzata rapidamente, attirando l’attenzione di centinaia di cittadini che si sono radunati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le prime luci dell’alba sono state accompagnate da una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, che ha immediatamente attirato l’attenzione di centinaia di persone. In pochi minuti le immagini hanno iniziato a circolare sui social network, dove numerosi residenti hanno condiviso foto e video del cielo oscurato dal fumo, chiedendosi cosa stesse accadendo. L’allarme è scattato poco prima delle 5 di mattina di martedì 28 luglio, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. Dodici mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per cercare di contenere le fiamme, mentre l’incendio continuava ad alimentarsi coinvolgendo tutto il materiale presente nell’area interessata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incendio in città: paura, fiamme alte cinque metri e maxi colonna di fumo

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Il prima e il dopo lincendio del Teatro Sannazaro di Napoli

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