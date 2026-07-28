Un incendio si è sviluppato all’alba del 28 luglio in una piattaforma ecologica gestita da A2A nell’hinterland di Milano, a Novate Milanese. Le fiamme hanno interessato i materiali stoccati all’interno della struttura. Non sono stati segnalati feriti. Le squadre di soccorso sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un vasto incendio è scoppiato all’alba di oggi, 28 luglio, a Novate Milanese. Le fiamme hanno coinvolto i materiali stoccati all’interno della piattaforma ecologica nell’hinterland milanese. L’impianto è gestito da A2A. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 5 del mattino e sul luogo sono intervenute dodici squadre dei vigili del fuoco per contenere le fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto anche il 118: un uomo di 54 anni, il custode della struttura, ha riportato lievi ustioni ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda. Nemmeno venti giorni fa un altro grosso incendio aveva coinvolto un capannone della Bartolini, l’azienda della logistica specializzata nelle spedizioni in zona Bovisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendio a Milano, in fiamme una piattaforma ecologica gestita da A2A nell’hinterland

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Incendio in piazza Duomo a Milano: fiamme su una terrazza, alta colonna di fumo all'alba

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