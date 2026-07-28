Incendio a Gardaland fiamme avvolgono scenografia in legno | Domato in pochi minuti nessun ferito

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato oggi poco dopo le 14 nell’area Far West di Gardaland, a Castelnuovo del Garda. Le fiamme hanno interessato una scenografia in legno, ma sono state spente in pochi minuti. Non ci sono stati feriti e le persone presenti sono state messe in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo e evitato che si propagasse ad altre zone del parco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incendio è divampato oggi poco dopo le 14 a Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), dove le fiamme hanno avvolto l'area ribattezzata Far West: "Domato in pochi minuti, nessun ferito e tutelati i presenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio all'ospedale del Mare di Napoli: rogo domato, nessun ferito (VIDEO)Un incendio si è sviluppato nell'ospedale del Mare a Napoli, interessando la coibentazione di un'ala della struttura.

Incendio sulla nave al Porto di Napoli, fiamme estinte. Gnv: "Nessun ferito"Un incendio si è sviluppato ieri sera sulla nave Gnv Phoenix, ormeggiata nel porto di Napoli per lavori di manutenzione.

Temi più discussi: VIDEO | Incendio a Gardaland, paura tra i turisti; Incendio a Gardaland: fiamme in un'attrazione di legno; Paura a Gardaland: scoppia un incendio nella zona West. Ieri bloccato Oblivion con i passeggeri fatti scendere lungo i binari - IL VIDEO.

incendio a gardaland fiammeIncendio a Gardaland, fiamme in un'attrazione in legno(ANSA) - VERONA, 28 LUG - Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), per un incendio divampato poco prima delle ore 14.00. Le fiamme hanno interessato l'are ... corrieredellosport.it

incendio a gardaland fiammeIncendio a Gardaland, fiamme avvolgono scenografia in legno: Domato in pochi minuti, nessun feritoUn incendio è divampato oggi poco dopo le 14 a Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), dove le fiamme hanno avvolto l'area ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web