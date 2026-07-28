Incendio a Gardaland fiamme avvolgono scenografia in legno | Domato in pochi minuti nessun ferito

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato oggi poco dopo le 14 nell’area Far West di Gardaland, a Castelnuovo del Garda. Le fiamme hanno interessato una scenografia in legno, ma sono state spente in pochi minuti. Non ci sono stati feriti e le persone presenti sono state messe in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo e evitato che si propagasse ad altre zone del parco.