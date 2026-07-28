Quattromila turisti sono stati evacuati dai campeggi a causa di un incendio boschivo nella regione di Gironda, nel sud-ovest della Francia. L’incendio, che dal 22 luglio ha interessato 42mila ettari di foresta, è rimasto sotto controllo durante la notte di lunedì. Contestualmente, sono state distribuite 3,5 milioni di mascherine per la protezione delle persone nelle aree colpite.

Quattromila turisti evacuati dai campeggi e 3,5 milioni di mascherine da distribuire. Il vasto incendio boschivo che dal 22 luglio ha devastato 42mila ettari nella regione della Gironda, nel sud-ovest del Paese, è rimasto sotto controllo per tutta la notte di lunedì. Una tregua cruciale prima che il ritorno del caldo e il calo dell’umidità minaccino di mettere a dura prova il loro controllo sulle fiamme. Durante una visita a Bordeaux, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato: “Le prossime settimane saranno difficili e dobbiamo resistere”. Di fatto, la situazione e le previsioni hanno reso necessarie alcune misure. Quattromila turisti evacuati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendi in Francia: in Gironda evacuati quattromila turisti. Nella regione di Bordeaux distribuite 3,5 milioni di mascherine

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