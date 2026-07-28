La ventesima edizione di " Pietrasanta in Concerto ", il festival ideato e diretto da Michael Guttman, propone per stasera un appuntamento speciale a ingresso gratuito. Dalle 21.15 piazza Duomo ospiterà lo " Janoska Ensemble " e il pianista Eric Himy, con un programma che spazierà da Bach a Beethoven, passando per Brahms, Bartók, Brubeck e de Falla. Il "Janoska Ensemble" è composto da Ondrej Janoska violino, Roman Janoska violino, František Janoska pianoforte e Julius Darvas, contrabbasso. Quattro musicisti di formazione classica che hanno conquistato il pubblico internazionale con il loro inconfondibile Janoska Style. Un linguaggio musicale originale che unisce classica, jazz, pop e improvvisazione, superando i confini tra i generi con virtuosismo e creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In piazza Duomo: "Janoska" e Himy protagonisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il grande ciclismo, presentati in piazza Duomo i protagonisti del Giro Next Gen 2026A meno un giorno dalla partenza, piazza Duomo ha ospitato questo pomeriggio le 27 squadre che prenderanno parte al Giro Next Gen Carta Giovani...

Trento, gran finale in Piazza Duomo per la Piazza del VolontariatoA Trento si conclude con un evento in Piazza Duomo la manifestazione dedicata alla Piazza del Volontariato.