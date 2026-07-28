“ Il post-partum non è semplice da affrontare mentalmente, ci vuole molta forza”. A un mese dalla nascita del figlio Carmine, avuto dalla matrimonio con Giuseppe Ferrara, Gabriela Chieffo – tra i volti più noti della decima edizione di Temptation Island – ha condiviso sui social una riflessione sulla sua quotidianità dopo la gravidanza rispondendo alle domande dei follower. Un figlio ristruttura le priorità di ogni giornata: “La vita degli altri va avanti normalmente, ma la mia è cambiata radicalmente. Prima pensavo solo a me stessa e mi curavo sempre, ora questo è in ultimo piano perché al primo posto c’è il benessere del mio bambino – ha spiegato –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In gravidanza ho preso 23 chili, il post-partum non è semplice. La vita degli altri va avanti normalmente, ma la mia è cambiata radicalmente. Prima pensavo solo a me stessa”: così Gabriela Chieffo

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