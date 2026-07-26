Gabriela Chieffo e il post-partum | Ho preso 23 chili Mentalmente non è semplice a volte ti senti cupa

A un mese dalla nascita del suo bambino, un'ex protagonista di un reality ha condiviso sui social il suo stato emotivo e fisico. Ha raccontato di aver preso 23 chili durante la gravidanza e ha descritto come, mentalmente, non sia sempre facile, parlando di sensazioni di tristezza. La donna ha anche parlato delle difficoltà legate al post-partum, evidenziando le sfide che sta affrontando in questo periodo.

A un mese dalla nascita del piccolo Carmine, l'ex protagonista di Temptation Island si è confidata sui social affrontando le ombre e le fatiche del post parto. Il racconto, dalla gestione dei cambiamenti fisici alle fragilità psicologiche: "Serve tanta forza. Il fatto di non dormire la notte si fa sentire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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