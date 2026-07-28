La stampa tedesca critica la Federcalcio per aver accettato le richieste di Klopp e del suo agente, in un momento di crisi nazionale. Secondo alcuni giornali, l'organizzazione avrebbe ceduto alle pressioni del tecnico e del suo rappresentante, sollevando dubbi sulla gestione delle relazioni tra federazione e staff tecnico. La discussione riguarda principalmente i rapporti di potere e le decisioni prese in vista di eventi sportivi imminenti.

Leggere la stampa tedesca in questi giorni di crisi Nazionale è abbastanza sorprendente. Perché mentre noi siamo nella farsa in cui siamo, i giornali tedeschi stanno mettendo in discussione Klopp. O quanto meno la gestione del suo ingaggio, il suo modo di porsi, e quanto la Federazione tedesca sia “prona” al nuovo ct. Ovviamente i giornalisti quell’attacco alla prima conferenza stampa – “se mi attaccate o ve la prendete con la mia famiglia me ne vado” – l’hanno presa benissimo. E allora ecco che la Süddeutsche Zeitung scrive ironicamente: “Non scrivete niente di avventato adesso! Altrimenti, se ne va. Può succedere tutto così in fretta. Una parola sbagliata sul nuovo commissario tecnico della nazionale qui, una parola sbagliata su di lui da qualche altra parte, ed ecco fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Germania attaccano la Federcalcio per essersi sottomessa a Klopp e al suo super-agente

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