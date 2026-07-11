I dirigenti della Federcalcio tedesca hanno incontrato a New York l’allenatore Jürgen Klopp, segnando il primo incontro formale tra le parti. L’obiettivo dell’incontro è definire gli ultimi dettagli prima della firma del contratto. Klopp è stato in città per discutere i termini dell’accordo, che dovrebbe portarlo sulla panchina dell nazionale tedesca. La firma è attesa nelle prossime ore, dopo le verifiche finali. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato al momento.

Il primo lungo contatto ufficiale fra Jürgen Klopp e la federazione tedesca è avvenuto nelle scorse ore a New York. Il presidente federale Bernd Neuendorf e il vice Hans Joachim Watzke, già dg del Borussia Dortmund guidato da Klopp, sono sbarcati nella serata di ieri (orario europeo) negli Usa e in un hotel nei pressi dell’aeroporto hanno incontrato il futuro ct e il suo procuratore Marc Kosicke. Nella notte europea sono iniziati i colloqui per i dettagli del contratto che dovrebbe legare Klopp alla nazionale tedesca fino al 2030. Il tecnico ha già dato l’assenso per il nuovo ruolo in sostituzione di Julian Nagelsmann, che ha dato le dimissioni la settimana scorsa dopo l’eliminazione della Germania ai sedicesimi del Mondiale, battuta ai rigori dal Paraguay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Klopp-Germania, manca solo la firma. Blitz a New York dei dirigenti della Federcalcio tedesca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nagelsmann lascia la Germania, la federcalcio tedesca: “Avviati contatti con Klopp”Il commissario tecnico della nazionale tedesca di calcio ha lasciato l’incarico dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale, concluso...

Klopp conferma contatti con federcalcio tedesca: "Pronto a fare Ct"Jürgen Klopp ha confermato di aver avuto contatti con la federazione calcistica tedesca e si è detto disponibile a diventare commissario tecnico.

Temi più discussi: Klopp-Germania, manca solo la firma. Blitz a New York dei dirigenti della Federcalcio tedesca; Nagelsmann si dimette da ct della Germania, Klopp pronto per la panchina; Nagelsmann lascia la Germania, la federcalcio tedesca: Avviati contatti con Klopp; Germania, Klopp a un passo dalla panchina della Nazionale: la DFB pagherà la clausola rescissoria.

Klopp si è scusato con Nagelsmann per aver accennato che potrebbe succedergli come allenatore della Germania dopo aver commentato ieri che Nagelsmann ancora può scegliere la formazione titolare della nazionale. reddit

Klopp-Germania, manca solo la firma. Blitz a New York dei dirigenti della Federcalcio tedescaIl presidente Neuendorf e il vice Watzke, già dg del Borussia Dortmund guidato dal nuovo ct - che prenderà il posto di Nagelsmann - sono sbarcati negli Usa per definire i dettagli. L'ex tecnico del Li ... gazzetta.it

Klopp nuovo ct della Germania, ma Red Bull vuole un indennizzo. Fissato un incontroIeri si è svolta una prima telefonata tra il presidente della DFB (Federcalcio tedesca) Bernd Neuendorf e la Red Bull riguardo a Jurgen Klopp. tuttomercatoweb.com