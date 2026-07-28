Il ritmo delle ‘Storie Sconcertanti’ Si ride con la comicità di Vergassola
Alle 21, nel Foro Boario di Predappio, si terrà lo spettacolo di Dario Vergassola intitolato ‘Storie Sconcertanti’. L’evento fa parte di ‘Predappio Ride 2026’ e rientra nella rassegna ‘Predappio Vive l’Estate 2026’, promossa dal Comune di Predappio e Teatro delle Forchette. La serata è dedicata alla comicità, con il comico che intratterrà il pubblico con il suo stile caratteristico.
Questa sera alle ore 21, il Foro Boario di Predappio di piazzale Isonzo ospiterà ‘ Storie Sconcertanti ’, il nuovo spettacolo di Dario Vergassola, inserito nel programma di ‘ Predappio Ride 2026 ’, all’interno della rassegna Predappio Vive l’Estate 2026, promossa dal Comune di Predappio e Teatro delle Forchette. Comico, autore e brillante intervistatore, Dario Vergassola festeggia oltre vent’anni di carriera dedicati a una delle sue cifre artistiche più riconoscibili: l’intervista comica. Cabarettista e umorista affermato, si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando nel 1988 a ‘Professione comico’, la manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico sia quello della critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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