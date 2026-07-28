Il ritmo delle ‘Storie Sconcertanti’ Si ride con la comicità di Vergassola

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21, nel Foro Boario di Predappio, si terrà lo spettacolo di Dario Vergassola intitolato ‘Storie Sconcertanti’. L’evento fa parte di ‘Predappio Ride 2026’ e rientra nella rassegna ‘Predappio Vive l’Estate 2026’, promossa dal Comune di Predappio e Teatro delle Forchette. La serata è dedicata alla comicità, con il comico che intratterrà il pubblico con il suo stile caratteristico.

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Questa sera alle ore 21, il Foro Boario di Predappio di piazzale Isonzo ospiterà ‘ Storie Sconcertanti ’, il nuovo spettacolo di Dario Vergassola, inserito nel programma di ‘ Predappio Ride 2026 ’, all’interno della rassegna Predappio Vive l’Estate 2026, promossa dal Comune di Predappio e Teatro delle Forchette. Comico, autore e brillante intervistatore, Dario Vergassola festeggia oltre vent’anni di carriera dedicati a una delle sue cifre artistiche più riconoscibili: l’intervista comica. Cabarettista e umorista affermato, si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando nel 1988 a ‘Professione comico’, la manifestazione diretta da Giorgio Gaber, nella quale ottiene sia il premio del pubblico sia quello della critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Dario Vergassola porta a Predappio il suo spettacolo Storie Sconcertanti; Cartellone estate 2026 a Predappio, al Foro Boario in arrivo Dario Vergassola; Dario Vergassola al Foro Boario vanno in scena le sue Storie Sconcertanti.

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