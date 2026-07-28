il rimini riaccende i motori eccellenza iscrizione entro domani

Il Rimini deve completare l’iscrizione all’Eccellenza entro domani. La fase di formalità, come la consegna di documenti e moduli, sta terminando, e si sta passando alle attività sul campo.

La fase dei timbri, dei moduli e dei passaggi formali sta finalmente per cedere il passo al campo. Per il Rimini è arrivato il momento di voltare pagina e uscire allo scoperto: sistemati i tasselli del nuovo assetto societario e definito l’organigramma dirigenziale, il club è pronto a riaprire quel cassetto tenuto ben chiuso nelle ultime settimane per mostrare la sua nuova veste alla città. Finora si è lavorato a fari spenti e con le bocche cucite, in attesa che la macchina burocratica completasse il suo percorso. Ora che i binari istituzionali sono stati messi in sicurezza, la palla passa al calcio giocato, con una rosa da plasmare da cima a fondo e un progetto sportivo da presentare ai tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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