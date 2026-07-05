Il treno storico Bianco Azzurro riparte con un nuovo tratto di binari e sarà gratuito fino a fine settembre. Il servizio, che percorre la regione, è stato ufficialmente avviato con un piano operativo approvato dall’autorità competente. L’iniziativa permette ai passeggeri di viaggiare senza costi durante tutta l’estate, offrendo un collegamento che richiama il fascino del passato. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che ha confermato la piena funzionalità del convoglio.

Il fascino senza tempo del Treno Bianco Azzurro è pronto a conquistare l’estate sammarinese. Con l’inaugurazione del nuovo tratto di binari, il Congresso di Stato ha infatti varato il piano organizzativo per garantire la piena operatività del convoglio, annunciando che il viaggio sarà completamente gratuito per tutti fino a fine settembre. Il semaforo verde scatterà venerdì alle 10. Cittadini, residenti e turisti potranno vivere un viaggio emozionante di circa 40 minuti a bordo dell’ elettromotrice Ab-03, coprendo i 950 metri che separano la stazione dal capolinea nel bosco, subito fuori dalla galleria Montale, per poi fare ritorno. I vagoni si muoveranno tutti i venerdì e i sabati dalle 10 alle 12 e dalle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il treno storico riaccende i motori. Viaggio gratuito per tutta l’estate

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