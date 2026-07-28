Le telecamere hanno ripreso e la polizia ha arrestato il responsabile di un atto sacrilego avvenuto alle prime ore del 28 luglio a Medjugorje, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano. Intorno alle 4 del mattino, i siti simbolo delle apparizioni sono stati danneggiati. La notte ha portato sgomento tra i fedeli e le autorità locali, che hanno avviato le indagini per identificare e perseguire l’autore dell’atto.

U na notte di profondo sgomento ha scosso Medjugorje, uno dei luoghi di pellegrinaggio mariano più visitati al mondo. Intorno alle 4 del mattino del 28 luglio, i siti simbolo delle apparizioni sono stati presi di mira da un grave atto sacrilego. La statua della Madonna sulla Collina delle Apparizioni (Podbrdo) e quella posizionata alla Croce Blu sono state imbrattate con vernice nera. Alla base dei monumenti sono comparse anche scritte offensive in lingua inglese. Religione e omosessualità: come migliorare il dialogo. guarda le foto Atti vandalici sui luoghi sacri di Medjugorje: sfregiata la statua della Madonna sul Podbrdo. Intorno alle quattro del mattino, il vandalo ha imbrattato con vernice nera la statua della Vergine sulla Collina delle Apparizioni (Podbrdo) e quella situata nei pressi della Croce Blu. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il responsabile è stato ripreso dalle telecamere e arrestato dalla polizia

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Il piromane incastrato dai video e arrestato: ha appiccato almeno 10 incendi in boschi e uliveti

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