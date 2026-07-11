Cerignola rapina in farmacia con coltello | il colpo ripreso dalle telecamere

Da lapresse.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Cerignola con l’accusa di aver compiuto una rapina in una farmacia il 18 luglio 2025. La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato l’intervento dell’uomo armato di coltello. L’arresto è stato eseguito dopo l’identificazione dell’individuo attraverso le immagini delle telecamere.

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Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, con l’accusa di essere il responsabile di una rapina in una farmacia della città, avvenuta il 18 luglio del 2025. Secondo la ricostruzione dei carabinieri – nell’ambito di investigazioni coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia – l’indagato, un ragazzo del posto, dopo essere entrato in una farmacia di Cerignola armato di coltello e con volto travisato, avrebbe minacciato due dipendenti e portato via dalla cassa 1.500 euro circa in contanti, dileguandosi subito dopo a piedi. I militari hanno diffuso il video della rapina, ripreso dalle telecamere di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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