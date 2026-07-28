Il 6 ottobre, a Re’im, un kibbutz vicino a Gaza, si svolgeva una festa danzante programmata da tempo, in concomitanza con una festività ebraica. Poco dopo, si è verificato un attacco che ha coinvolto il villaggio, con numerosi feriti e vittime. La festa si è interrotta bruscamente, e le forze di sicurezza sono intervenute sul posto. La situazione rimane sotto controllo, ma il bilancio ufficiale non è ancora stato aggiornato.

A tre miglia dal confi ne con Gaza si trova un kibbutz chiamato Re’im. La sera del 6 ottobre si è tenuta una festa danzante che era in programma da tempo, in concomitanza con la festività ebraica. La festa si è svolta nei boschi e nei campi vicino al kibbutz – si trattava di un rave che sarebbe durato tutta la notte. Era stata pubblicizzata come una celebrazione «dell’amicizia, dell’amore e della libertà infinita». Il Nova Party faceva parte di un festival di musica trance psichedelica nato in Brasile. Tra i boschi e le aperte distese del deserto del Negev erano stati montati dei palchi e un’area food con un bar. Lontano dai dancefloors, c’è un’area camping tra gli alberi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il racconto del massacro che travolse il Nova Festival

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MEGATSUNAMIS: The Most Destructive Waves in History

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