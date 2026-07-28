Una sede poco conosciuta della Banca d’Italia, situata nei pressi di Roma, sta ospitando lo sviluppo dell’euro digitale. Qui, si concentra la lunga esperienza italiana nel settore dei pagamenti elettronici. La struttura è stata scelta per le attività di ricerca e sperimentazione legate alla valuta digitale dell’Unione Europea. Al momento, non sono stati annunci ufficiali sui progetti specifici che si svolgono all’interno.

È una sede della Banca d'Italia poco nota, appena fuori Roma, dove si è accumulata la grande esperienza italiana nel settore dei pagamenti Sulla linea di confine che divide il comune di Roma e quello di Frascati, a est del quartiere Tor Vergata e in un’area quasi desolata, c’è una sede storica della Banca d’Italia centrale per moltissime cose, eppure praticamente sconosciuta. È il Centro Donato Menichella, che occupa un’area di 140mila metri quadrati e dà lavoro a duemila persone. Nei suoi grandi ambienti, un po’ sovradimensionati e arredati con prestigiose opere d’arte, ci sono server e locali tecnici attraverso i quali viene assicurato il funzionamento di buona parte dei pagamenti di tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il posto dove si sta sviluppando l’euro digitale

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