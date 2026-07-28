Un'operazione ha portato all’arresto di 12 persone coinvolte in attività illegali nel settore agricolo. Durante le indagini, sono stati sequestrati beni per un valore di circa un milione di euro. Le indagini hanno evidenziato infiltrazioni mafiose nel territorio, con rapporti tra imprenditori e gruppi criminali. Sono state inoltre effettuate perquisizioni in diverse aziende agricole e immobili riconducibili agli indagati. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il settore per prevenire ulteriori infiltrazioni.

"La legalità si costruisce rafforzando la rete tra le istituzioni e contrastando con determinazione ogni forma di infiltrazione mafiosa". Con queste parole il presidente Andrea Checchi (nella foto) annuncia che il Parco Agricolo Sud Milano, Ente che gestisce e salvaguarda l’omonimo polmone verde, è entrato a far parte di Avviso Pubblico, la cordata di Enti locali e Regioni impegnati a promuovere, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, la lotta alla criminalità organizzata e la cultura della legalità. "Il Parco Agricolo Sud Milano è un territorio di grande valore ambientale, economico e sociale - rimarca Checchi -. Per questo è necessario tutelarlo anche attraverso una costante attenzione ai temi della trasparenza e della prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Parco agricolo e il patto per la legalità

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Temi più discussi: I Comuni di Vermezzo con Zelo (MI), Liscate (MI) e l'ente Parco Agricolo Sud di Milano aderiscono ad Avviso Pubblico; Necessario avviare quanto prima la revisione dell’intero parco macchine; Scienza e divertimento sul Monte Netto; Agrate, il futuro del Parco PANE al centro della Consulta del 23 luglio.

Il Parco agricolo e il patto per la legalitàLa legalità si costruisce rafforzando la rete tra le istituzioni e contrastando con determinazione ogni forma di infiltrazione mafiosa. ilgiorno.it

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