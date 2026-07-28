il paradiso delle signore riapre i battenti con un lutto e tante new entry

Notizia in breve

Il Paradiso delle Signore ha riaperto con una notizia di lutto e diverse new entry nel cast. Nel frattempo, un commento di un opinionista ha criticato un collega per aver cambiato orario di trasmissione, definendo la modifica ridicola e sottolineando che la protezione del ruolo non era presente in passato. Inoltre, si parla di un possibile nuovo membro nella giuria di Ballando con le Stelle. La serie televisiva si prepara a riprendere le sue trasmissioni.