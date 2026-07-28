Il Paradiso delle Signore riapre i battenti con un lutto e tante new entry
Il Paradiso delle Signore ha riaperto con una notizia di lutto e diverse new entry nel cast. Nel frattempo, un commento di un opinionista ha criticato un collega per aver cambiato orario di trasmissione, definendo la modifica ridicola e sottolineando che la protezione del ruolo non era presente in passato. Inoltre, si parla di un possibile nuovo membro nella giuria di Ballando con le Stelle. La serie televisiva si prepara a riprendere le sue trasmissioni.
Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Per Il Paradiso delle Signore sta per scattare “l’orario di apertura”. La soap di Rai 1 tornerà in onda, con l’undicesima stagione, la nona in formato daily, da lunedì 7 settembre 2026 alle 16.05. Tante le novità in arrivo, tra new entry, ritorni, uscite di scena e un doloroso addio. A fare da sfondo la Milano del 1967. DavideMaggio.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n.2917 Licenza SIAE 477614441 N° ROC 26997 © 2006-2025 mediaMai srl viale Mazzini 114A • 00195 Roma Capitale Sociale: Euro 200. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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