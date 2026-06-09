Il Paradiso delle Signore 11 quando inizia new entry e anticipazioni trama

Da dilei.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Paradiso delle Signore 11 inizia il 29 maggio, una settimana dopo la fine della decima stagione. Nelle nuove puntate, ci saranno alcune new entry tra i personaggi principali. La trama si concentrerà sui cambiamenti nel grande magazzino e sulle vicende dei protagonisti. La soap continuerà a essere trasmessa dal lunedì al venerdì, con episodi che approfondiranno le storie già note e introdurranno nuovi sviluppi.

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Il 22 maggio Il Paradiso delle Signore ha chiuso i battenti, salutando i telespettatori con le ultime puntate della decima stagione. Lo stop infatti sarà momentaneo: Il Paradiso delle Signore 11 è già stato confermato e arriverà prima di quanto immaginiamo. Quando inizia Il Paradiso delle Signore 11. La fiction ambientata in un centro commerciale negli anni Sessanta tornerà sul piccolo schermo a settembre, con nuovi colpi di scena, amori e intrighi. La serie, trasmessa inizialmente in prima serata, nel corso degli anni è riuscita a conquistare i telespettatori, diventando un appuntamento fisso nel pomeriggio. Sono tantissime le persone che seguono con affetto le vicende de Il Paradiso delle Signore: i numeri parlano chiaro e la Rai non ha alcuna intenzione di rinunciare ad un prodotto televisivo che funziona e appassiona. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Il Paradiso Delle Signore 11, Anticipazioni Shock: Marcello Cambia Tutto!

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