Il 20 luglio la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone era ospite del Giffoni Film Festival per la presentazione del film Il quaderno di Tommaso, promosso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – l’organizzazione che la stessa Calderone presiedeva prima di diventare ministra, e che oggi è guidata da suo marito. A margine dell’evento le è stata rivolta una domanda semplice, ovvero cosa direbbe a un giovane che lascia l’Italia per trovare lavoro. La risposta, sfuggita alle agenzie di stampa e ignorata da diversi quotidiani il giorno stesso, è finita in un video che ha iniziato a girare sui social nei giorni successivi, trasformandosi nell’ennesimo caso di comunicazione istituzionale nato morto in TV e risorto (male) online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Paese che “non ha eguali nel mondo del lavoro” lascia partire 100mila persone l’anno. Ma questo Calderone non lo dice

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