Il Paese che non ha eguali nel mondo del lavoro lascia partire 100mila persone l’anno Ma questo Calderone non lo dice
Il 20 luglio la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone era ospite del Giffoni Film Festival per la presentazione del film Il quaderno di Tommaso, promosso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – l’organizzazione che la stessa Calderone presiedeva prima di diventare ministra, e che oggi è guidata da suo marito. A margine dell’evento le è stata rivolta una domanda semplice, ovvero cosa direbbe a un giovane che lascia l’Italia per trovare lavoro. La risposta, sfuggita alle agenzie di stampa e ignorata da diversi quotidiani il giorno stesso, è finita in un video che ha iniziato a girare sui social nei giorni successivi, trasformandosi nell’ennesimo caso di comunicazione istituzionale nato morto in TV e risorto (male) online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Calderone: «Occorre far entrare prima i giovani nel mondo del lavoro»Il ministro del Lavoro ha affermato che è necessario far entrare i giovani prima nel mercato del lavoro.
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E calendula ha bruciato anche @pinapic … Come distruttore il cafone non ha eguali. x.com
La Provincia Unica TV. . A Sondrio il 56% delle case è vuoto, ma gli affitti crescono. Lo rivelano i dati del rapporto di Ance Lombardia. Un paradosso che non trova eguali in regione. Tante le seconde abitazioni. facebook
Milano vola tra le prime 40 città universitarie del mondo, ma il Sud resta escluso: l’Italia forma talenti che poi non riesce a trattenereMilano ha appena conquistato il suo record personale: 39esima posizione nella classifica mondiale QS Best Student Cities 2027. orizzontescuola.it