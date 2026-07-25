La ministra Calderone a un giovane che lascia l’Italia | Siamo il paese più bello del mondo qui garanzie senza eguali

Da ilfattoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 20 luglio, durante il Giffoni Film Festival, la ministra del Lavoro ha detto a un giovane che lascia l’Italia che il paese è il più bello del mondo e offre garanzie senza eguali. La ministra ha pronunciato queste parole in risposta a un ragazzo che annunciava la sua partenza dall’Italia. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa decisione o su eventuali altre dichiarazioni. La visita si è svolta nell’ambito dell’evento culturale.

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Lo scorso 20 luglio, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone è stata ospite del Giffoni Film Festival. L’ex presidente dell’ Ordine dei consulenti del Lavoro, carica che ha lasciato per diventare ministra e da allora ricoperta da suo marito, ha preso parte alla presentazione del film “Il quaderno di Tommaso” promosso dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Ma non è questo il punto, stavolta. A margine le è stata rivolta una domanda: “Cosa direbbe a un giovane che lascia l’Italia per trovare lavoro?”. La risposta della ministra è sfuggita alle agenzie di stampa e non è stata ripresa dai quotidiani. Ma è comunque finita in rete (video compreso) e ha iniziato a girare sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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