Helena Prestes ha annunciato di aver deciso di tornare in Italia perché il suo corpo ha detto basta. Nei giorni precedenti, aveva mantenuto il silenzio, suscitando curiosità tra i follower. La modella brasiliana ha condiviso il messaggio sui social, spiegando la decisione di interrompere temporaneamente le attività pubbliche. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sui motivi specifici del suo ritiro.

Il silenzio degli ultimi giorni aveva alimentato dubbi e domande tra i suoi follower. Dopo settimane trascorse tra viaggi, impegni professionali e momenti condivisi sui social, la nota modella aveva improvvisamente rallentato la sua presenza online, lasciando molti fan a chiedersi che cosa stesse accadendo dietro quello stop inatteso. >> Forbidden fruit, cambia tutto a giugno: la decisione di Mediaset A destare curiosità era stato soprattutto il suo rientro in Italia dopo un lungo periodo trascorso all’estero. Chi la segue quotidianamente aveva notato l’assenza di aggiornamenti, foto e video, un dettaglio insolito per una personalità sempre molto attiva nel raccontare la propria quotidianità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Il mio corpo ha detto basta”. Helena Prestes, l’annuncio dopo il ritorno in Italia

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poisoned mute by my own family! now my cruel sister is trampling on the dignity i fought for.

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