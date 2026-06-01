Il mio corpo ha detto basta Helena Prestes l’annuncio dopo il ritorno in Italia
Helena Prestes ha annunciato di aver deciso di tornare in Italia perché il suo corpo ha detto basta. Nei giorni precedenti, aveva mantenuto il silenzio, suscitando curiosità tra i follower. La modella brasiliana ha condiviso il messaggio sui social, spiegando la decisione di interrompere temporaneamente le attività pubbliche. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sui motivi specifici del suo ritiro.
Il silenzio degli ultimi giorni aveva alimentato dubbi e domande tra i suoi follower. Dopo settimane trascorse tra viaggi, impegni professionali e momenti condivisi sui social, la nota modella aveva improvvisamente rallentato la sua presenza online, lasciando molti fan a chiedersi che cosa stesse accadendo dietro quello stop inatteso. >> Forbidden fruit, cambia tutto a giugno: la decisione di Mediaset A destare curiosità era stato soprattutto il suo rientro in Italia dopo un lungo periodo trascorso all’estero. Chi la segue quotidianamente aveva notato l’assenza di aggiornamenti, foto e video, un dettaglio insolito per una personalità sempre molto attiva nel raccontare la propria quotidianità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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poisoned mute by my own family! now my cruel sister is trampling on the dignity i fought for.
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