Il Manchester United ha fissato un prezzo di £ 42 milioni per il versatile attaccante Marcus Rashford
Il Manchester United valuta il suo attaccante Marcus Rashford 42 milioni di sterline. La cifra rappresenta il prezzo di vendita stabilito dal club per il giocatore, considerato uno dei più importanti della rosa. La valutazione arriva mentre si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Rashford altrove. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali offerte o trattative in corso.
Breaking: Il Manchester United ha assegnato una valutazione di 42 milioni di sterline a uno dei suoi giocatori di più alto profilo mentre il futuro incerto di Marcus Rashford torna al centro dei piani di trasferimento del club. Il 28enne è tornato all’Old Trafford dopo che il Barcellona ha deciso di non trasformare il suo periodo di prestito in un contratto a tempo indeterminato. Anche se ha vissuto periodi produttivi in??Spagna e in precedenza all’Aston Villa, il suo posto a lungo termine allo United rimane poco chiaro a causa dei grandi cambiamenti nel reparto offensivo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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