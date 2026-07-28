Il Manchester United ha fissato un prezzo di £ 42 milioni per il versatile attaccante Marcus Rashford

Breaking: Il Manchester United ha assegnato una valutazione di 42 milioni di sterline a uno dei suoi giocatori di più alto profilo mentre il futuro incerto di Marcus Rashford torna al centro dei piani di trasferimento del club. Il 28enne è tornato all’Old Trafford dopo che il Barcellona ha deciso di non trasformare il suo periodo di prestito in un contratto a tempo indeterminato. Anche se ha vissuto periodi produttivi in??Spagna e in precedenza all’Aston Villa, il suo posto a lungo termine allo United rimane poco chiaro a causa dei grandi cambiamenti nel reparto offensivo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester United Target Andrey Santos! Chelsea Demand £50M Amid Transfer Battle

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Il Manchester United ha avuto colloqui positivi con l’attaccante Marcus RashfordIl Manchester United ha avuto colloqui positivi con l’attaccante Marcus Rashford.

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Temi più discussi: Il piano della Roma per Koné: Al-Ahli, Manchester United e non solo. D'Amico sogna l'asta e alza il prezzo; Manchester United, futuro in bilico per Rashford: c'è l'interesse del Tottenham; Manchester United, tentazione Zaïre-Emery: Carrick vuole il gioiello del PSG per la mediana; Manchester United, Chelsea e Arabia: asta internazionale per Koné, cosa fa la Roma.

Come riportano vari canali vicini al Manchester United, il club è consapevole dell'interessamento della Juventus per Bruno Fernandes, che hanno bisogno di un rinforzo di primissimo livello per il proprio centrocampo. Il Manchester United lo valuta tra i 50 x.com

Che fine ha fatto Sancho e dove può andare: svincolato dopo il Manchester United, il retroscena sulla Roma e i contatti con Juventus e NapoliL'esterno d'attacco classe 2000 è rimasto svincolato dopo la vittoria dell'Europa League: rumors di mercato su un futuro in Qatar ... calciomercato.com

Chi è Altay Bayindir il portiere del Manchester United che ha parato due rigori all'Arsenal`Una vittoria da ricordare` ha twittato Altay Bayindir dopo il successo del Manchester United nel terzo turno di FA Cup ai rigori contro l`Arsenal. Il portiere turco. calciomercato.com