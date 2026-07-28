Un minorenne accusato di aver rapinato più anziani, è stato arrestato dopo un tentato furto in via Medeghino. Con un complice, il ragazzo si avvicinava agli anziani e tentava di derubarli, spesso a bordo di una Bmw 520 blu con targa spagnola, parcheggiata in doppia fila. Durante l’episodio, c’erano due giovani e un uomo alla guida dell’auto. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e verificato i movimenti dei giovani, confermando il modus operandi del 14enne.

Milano, 28 luglio 2026 – La Bmw 520 blu con targa spagnola in doppia fila, con un uomo al posto di guida e il motore acceso. Due ragazzini in strada alle spalle di un ottantenne. Il tentato furto del portafogli e la fuga in macchina. Il nuovo tentativo soltanto abbozzato e le manette. È la sequenza andata in scena quattro giorni fa tra via Medeghino e via Ripamonti: in manette due romeni di 14 e 18 anni; nonostante l’età, il minorenne, portato al Beccaria, aveva già diverse segnalazioni per furti ad anziani, commessi quando non aveva ancora l’età per rispondere di quei reati. Al volante di una Bmw . Lo scorso 18 marzo, inoltre, era stato fermato al volante di una Bmw 730 dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ladro seriale di 14 anni che prendeva di mira gli anziani: in manette dopo l’ultimo tentato furto di via Medeghino, ecco come agiva assieme al complice

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LADRI rubano la BICI di mia mamma, io mi VENDICO..

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