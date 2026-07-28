Il girone della Spal? Dipende dall’Imolese Se venisse ripescata sarà duello col Rimini
La composizione del girone di Eccellenza della Spal dipende dalla ripescata dell’Imolese. Se questa squadra ottiene l’ammissione, si prevede un confronto diretto con il Rimini. I tempi per definire ufficialmente i gruppi non sono ancora scaduti, ma nelle prossime settimane la situazione si chiarirà in base all’esito delle decisioni legali e amministrative riguardanti l’Imolese.
I tempi per fare luce sulla suddivisione dei gironi di Eccellenza non sono ancora maturi, ma nei prossimi giorni – in funzione del destino dell’Imolese – il quadro comincerà a delinearsi i maniera più chiara. Oggi verranno esaminati i ricorsi e il Consiglio federale ratificherà i ripescaggi in serie D, per i quali con ogni probabilità non ci sarà spazio per la Spal. Come detto, l’attenzione è rivolta all’Imolese, che stando ai rumors dovrebbe vincere il ricorso e quindi tornare subito in serie D senza passare per l’Eccellenza. Senza l’Imolese, il girone B sarebbe sulla carta meno impegnativo, anche se in quel raggruppamento chi vuole vincere il campionato dovrà necessariamente fare i conti col Rimini dell’ex spallino Massimo Gadda, partito in ritardo ma con l’ambizione di salire immediatamente al piano superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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