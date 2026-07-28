La composizione del girone di Eccellenza della Spal dipende dalla ripescata dell’Imolese. Se questa squadra ottiene l’ammissione, si prevede un confronto diretto con il Rimini. I tempi per definire ufficialmente i gruppi non sono ancora scaduti, ma nelle prossime settimane la situazione si chiarirà in base all’esito delle decisioni legali e amministrative riguardanti l’Imolese.

I tempi per fare luce sulla suddivisione dei gironi di Eccellenza non sono ancora maturi, ma nei prossimi giorni – in funzione del destino dell’Imolese – il quadro comincerà a delinearsi i maniera più chiara. Oggi verranno esaminati i ricorsi e il Consiglio federale ratificherà i ripescaggi in serie D, per i quali con ogni probabilità non ci sarà spazio per la Spal. Come detto, l’attenzione è rivolta all’Imolese, che stando ai rumors dovrebbe vincere il ricorso e quindi tornare subito in serie D senza passare per l’Eccellenza. Senza l’Imolese, il girone B sarebbe sulla carta meno impegnativo, anche se in quel raggruppamento chi vuole vincere il campionato dovrà necessariamente fare i conti col Rimini dell’ex spallino Massimo Gadda, partito in ritardo ma con l’ambizione di salire immediatamente al piano superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Sport.quotidiano.net - Il girone della Spal? Dipende dall’Imolese. Se venisse ripescata, sarà duello col Rimini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spal, rebus gironi se sarà ancora Eccellenza. Rimini, Imolese e Fiorenzuola possibili rivaliLa decisione sui ripescaggi per la categoria superiore sarà presa solo a fine luglio, rendendo incerto il passaggio in Serie D.

Calcio. Sarà un’Eccellenza in versione grandi firme. Rimini e Spal nel girone delle ravennatiNel sorteggio del campionato di Eccellenza, la Spal e il Rimini sono state inserite nello stesso girone insieme alle squadre ravennati di Russi,...

Temi più discussi: Ars et Labor, il girone A è vicinissimo; Sta per chiudersi la partita dei ripescaggi in serie D e aprirsi quella dei gironi di Eccellenza; Eccellenza, si comincia. Sant’Agostino e Comacchio. Stagione in gironi diversi; Una Primavera a tinte rossoblù.

Il girone della Spal? Dipende dall’Imolese. Se venisse ripescata, sarà duello col RiminiSulla carta il gruppo più competitivo pare essere quello modenese e reggiano, ma nel B ci saranno i romagnoli di Massimo Gadda ... sport.quotidiano.net

Spal's group? It depends on Imolese. If they get re-qualified, they'll face Rimini.On paper the most competitive group seems to be the one from Modena and Reggio Emilia, but in the B league there will be the Romagnoli of Massimo Gadda ... sport.quotidiano.net